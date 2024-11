Quotidiano.net - Biden invia missili a Kiev. Ultima mossa anti-Trump. Donald attacca sui migranti

Ottaviani Joenon molla esi prepara ad affrontare i primi capitoli della sua presidenza in tema di politica estera. Senza dimenticare, anzi, il nodo immigrati irregolari, tanto da pianificare una deportazione di massa ttraverso il Pentagono. Il presidente Usa in carica è intenzionato a portare a termine il suo mandato con le linee che lo hanno ispirato, appoggio all’Ucraina in testa. Si preannuncia una convivenza difficile con il neo eletto. Ma questo non sembra preoccupare l’attuale inquilino della Casa Bianca. Secondo il Wall Street Journal, Washington invierà apiù di 500intercettori per patriot e Nasams. La loro consegna è prevista nelle prossime settimane. A questi potrebbero aggiungersi altri sei miliardi di dollari. Inoltre, il Pentagono ha autorizzato, per la prima volta dall’inizio della guerra, gli appaltatori americani a riparare le attrezzature fornite alle forze armate ucraine, pratica in precedenza vietata perché considerata ‘troppo pericolosa’.