Successo e grande partecipazione al primo Trofeo Play Judo a Vasto

grande partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato la giornata di oggi, 27 aprile, a Vasto, dove si è svolto con grande Successo il primo Trofeo Play Judo. L’evento si è tenuto presso la storica palestra Luigi d’Adamo, situata in via Santa Caterina da Siena, e ha visto la partecipazione di. Chietitoday.it - Successo e grande partecipazione al primo Trofeo Play Judo a Vasto Leggi su Chietitoday.it ed entusiasmo hanno caratterizzato la giornata di oggi, 27 aprile, a, dove si è svolto conil. L’evento si è tenuto presso la storica palestra Luigi d’Adamo, situata in via Santa Caterina da Siena, e ha visto ladi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sole e grande partecipazione: un successo la Domenica della Sostenibilità a Borgo Trento - La prima Domenica della Sostenibilità in Borgo Trento, che il 30 marzo si è svolta in via IV Novembre e piazza Vittorio Veneto, ha raccolto grande successo e partecipazione. Nel corso della giornata la piazza e una delle principali arterie del quartiere, insieme ad alcue vie limitrofe, sono state... 🔗veronasera.it

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato primo finalista: ultima puntata, cosa è successo - (Adnkronos) – È Lorenzo Spolverato il primo finalista ufficiale di questa edizione del Grande Fratello. Ieri, lunedì 10 febbraio, è andata in onda la nuova puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini. È stato un appuntamento ricco di colpi di scena: tra la proclamazione del primo finalista e l'abbandono improvviso di Pamela Petrarolo. Pamela […] L'articolo Grande Fratello, Lorenzo Spolverato primo finalista: ultima puntata, cosa è successo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Spazio: Meloni, grande successo allunaggio LuGRE, per Italia ruolo primo piano - Milano, 3 mar. (LaPresse) – “Il ricevitore LuGRE, simbolo dell’eccellenza tecnologica spaziale italiana, ha raggiunto la Luna a bordo del lander Blue Ghost. Festeggiamo un grande successo, frutto di una straordinaria sinergia tra pubblico e privato – in particolare tra Asi, Qascom e Politecnico di Torino – che rafforza il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama spaziale internazionale”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Successo e grande partecipazione al Primo Trofeo Play Judo a Vasto; Tarquinia, grande partecipazione per il primo Open Day del plasma promosso da Avis; Varallo, grande partecipazione al primo incontro del corso di scacchi in Biblioteca; Le marine di Nardò accolgono il primo carnevale a mare con grande partecipazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Grande successo per le Vallje di Frascineto: tradizione, cultura e partecipazione collettiva - Le vallje hanno visto la partecipazione ... cuore della comunità arbëreshe. Grande la soddisfazione del sindaco, Angelo Catapano, e del Consigliere delegato al turismo, Francesco Sancineto, che hanno ... 🔗sibarinet.it

Ostuni grande successo per il primo Job Day - Oltre 200 candidati e più di 50 aziende hanno preso parte al primo Job Day organizzato dal Comune di Ostuni ... L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di imprese locali e di numerosi aspiranti ... 🔗ostuninotizie.it

Castellammare - Grande successo per la prima edizione della regata velica 'La rotta delle sirene' - Grande successo per la prima edizione della regata velica "La Traversata delle Sirene" svolta domenica 13 aprile 2025 dal porto di Castellammare di Stabia. C’è stata grande partecipazione alla ... 🔗stabiachannel.it