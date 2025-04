Osimo la corsa dei 305 per i 24 posti in Consiglio comunale | tutti i candidati

Osimo - In 305 per conquistare uno dei 24 seggi del Consiglio comunale di Osimo. A sfidare Michela Glorio e le sue 8 liste da 184 concorrenti, ci saranno Michela Staffolani con 3 liste da 58. Corriereadriatico.it - Osimo, la corsa dei 305 per i 24 posti in Consiglio comunale: tutti i candidati Leggi su Corriereadriatico.it - In 305 per conquistare uno dei 24 seggi deldi. A sfidare Michela Glorio e le sue 8 liste da 184 concorrenti, ci saranno Michela Staffolani con 3 liste da 58.

Osimo, è corsa a 4 per la poltrona di sindaco. Chi la spunterà tra Glorio, Pirani, Staffolani e... Mr. X? - OSIMO – Ci eravamo lasciati alcuni mesi fa con il sindaco di Osimo Francesco Pirani a dare le dimissioni a causa della frattura insanabile con Dino Latini e i consiglieri delle Liste Civiche storiche. Ci ritroviamo oggi, a poco più di un mese dalle elezioni amministrative, con un centrosinistra... 🔗anconatoday.it

