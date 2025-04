Stiletto? No grazie | la tendenza dell’anno punta tutto sul tacco basso

tacco mini e Mary Jane: sono solo alcuni dei modelli con tacco basso che stanno lentamente conquistando le passerelle e i cuori di chi non ama i tacchi alti. Per chi è cresciuto con Sex and the City potrebbe essere un duro colpo ma, per fortuna, le mode cambiano: le nuove generazioni di business women sono pronte ad abbandonare il tacco alto in nome della comodità. tacco basso is the new StilettoCi sono una serie di vantaggi che ci portano a sostituire i tacchi altissimi con quelli più bassi. Per quanto riguarda gli abbinamenti, è semplicissimo e, anzi, più comodo (per restare in tema) abbinare una scarpa bassa ad un pantalone. In primis: l’eleganza. La scarpa bassa, magari a punta, risulta decisamente più elegante e senza tempo (l’abbinamento jeans, magari a vita bassa, e pump heel fa subito y2K). Metropolitanmagazine.it - Stiletto? No, grazie: la tendenza dell’anno punta tutto sul tacco basso Leggi su Metropolitanmagazine.it Décolleté e slingback con kitten heels, mules con ilmini e Mary Jane: sono solo alcuni dei modelli conche stanno lentamente conquistando le passerelle e i cuori di chi non ama i tacchi alti. Per chi è cresciuto con Sex and the City potrebbe essere un duro colpo ma, per fortuna, le mode cambiano: le nuove generazioni di business women sono pronte ad abbandonare ilalto in nome della comodità.is the newCi sono una serie di vantaggi che ci portano a sostituire i tacchi altissimi con quelli più bassi. Per quanto riguarda gli abbinamenti, è semplicissimo e, anzi, più comodo (per restare in tema) abbinare una scarpa bassa ad un pantalone. In primis: l’eleganza. La scarpa bassa, magari a, risulta decisamente più elegante e senza tempo (l’abbinamento jeans, magari a vita bassa, e pump heel fa subito y2K).

