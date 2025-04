Festa di Santa Lucia a Erchie | reliquie in arrivo da Siracusa attesa per il concerto di Fausto Leali

Erchie darà vita alla grande Festa dedicata alla protettrice Santa Lucia con un ricco programma religioso e civile.Si parte la vigilia, il 30 aprile, alle 17:30 con l’accoglienza delle sacre reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa. Brindisireport.it - Festa di Santa Lucia a Erchie: reliquie in arrivo da Siracusa, attesa per il concerto di Fausto Leali Leggi su Brindisireport.it Meta fissa per molti salentini, anche quest’annodarà vita alla grandededicata alla protettricecon un ricco programma religioso e civile.Si parte la vigilia, il 30 aprile, alle 17:30 con l’accoglienza delle sacrediprovenienti da

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa di Santa Lucia a Erchie: reliquie in arrivo da Siracusa, attesa per il concerto di Fausto Leali - Meta fissa per molti salentini, anche quest’anno Erchie darà vita alla grande festa dedicata alla protettrice Santa Lucia con un ricco programma religioso e civile. Si parte la vigilia, il 30 aprile, alle 17:30 con l’accoglienza delle sacre reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa... 🔗brindisireport.it

Ottantesima Festa della Liberazione e ottantunesimo anniversario dell’eccidio di Santa Lucia, le celebrazioni a San Giovanni Valdarno - Arezzo, 18 aprile 2025 – Ottantesima Festa della Liberazione e ottantunesimo anniversario dell’eccidio di Santa Lucia, le celebrazioni a San Giovanni Valdarno Giovedì 24 aprile alle 10 il sindaco di San Giovanni Valdarno si troverà con il sindaco di Cavriglia e con il presidente dell’Anpi Valdarno al Cippo di Santa Lucia per ricordare il brutale eccidio avvenuto il 24 luglio del 1944. Il giorno seguente, il 25 aprile, saranno deposte le corone al Sacrario dei Caduti del cimitero urbano di San Giovanni Valdarno, sotto il loggiato di Palazzo di Arnolfo e al monumento ai caduti per la libertà ... 🔗lanazione.it

"Il viaggio da Siracusa a Costantinopoli e la sosta in Puglia: il culto di Santa Lucia a Erchie" - Riceviamo e pubblichiamo un approfondimento sul culto di Santa Lucia ad Erchie, secondo studi e ricordi personali, ad opera dell'archeologa Nazarena Savino, la cui storia è stata già raccontata in alcuni articoli pubblicati su questa testata, l'ultimo dei quali a dicembre scorso (leggibile... 🔗brindisireport.it

Cosa riportano altre fonti

Festa di Santa Lucia a Erchie: reliquie in arrivo da Siracusa, attesa per il concerto di Fausto Leali; Il viaggio da Siracusa a Costantinopoli e la sosta in Puglia: il culto di Santa Lucia a Erchie; ERCHIE - Festa di Santa Lucia: il 30 aprile l'arrivo delle reliquie da Siracusa e, in serata, il concerto di Fausto Leali; Arriveranno oggi a Erchie le spoglie di Santa Lucia e di Santa Irene, una comunità in festa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

ERCHIE - 30 aprile e 1 maggio, la festa di Santa Lucia ad Erchie: grande attesa per l'arrivo delle Sante Reliquie da Siracusa - Si parte la vigilia, il 30 aprile, alle 17:30 con l’accoglienza delle Sacre Reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa presso largo Calvario Meta fissa per molti salentini, anche quest’anno Erchi ... 🔗manduriaoggi.it

ERCHIE - Festa di Santa Lucia: il 30 aprile l'arrivo delle reliquie da Siracusa e, in serata, il concerto di Fausto Leali - Il 30 aprile, in serata, la Messa presieduta da mons. Francesco Lomanto, arcivescovo metropolita di Siracusa Ecco il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia. PROGRAMMA RELIGIOSO 26 aprile ... 🔗manduriaoggi.it

"Il viaggio da Siracusa a Costantinopoli e la sosta in Puglia: il culto di Santa Lucia a Erchie" - "La diffusione delle reliquie nel periodo delle crociate era molto comune e possederle garantiva un legame spirituale con il divino": la nota dell'archeologa Nazarena Savino ... 🔗brindisireport.it