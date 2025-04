Finale Copa del Rey Barcellona Real Madrid 3-2 | tutti i gol | VIDEO

Il Barcellona di Hansi Flick ha battuto per 3-2 il Real Madrid di Carlo Ancelotti ai tempi supplementari in Finale della Copa del Rey. Decisivo il gol di Jules Koundé a pochi minuti dal termine.

Il boss del Barcellona Slams il Real Madrid Condotta verso l’arbitro finale della Copa del Rey - 2025-04-25 21:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore del Barcellona Hansi Flick si è scagliato contro la campagna pubblica in corso del Real Madrid che mi ha preso di mira i funzionari delle partite, chiamando le loro azioni irrispettose e dannose nell’accumulo della finale della Copa del Rey. Le ultime critiche basate sui media del Real Madrid agli arbitri spagnoli si sono intensificati questa settimana, facendo una intensa pressione sulla squadra di officiaggio assegnata alla finale a Siviglia. 🔗justcalcio.com

