Juventusnews24.com - Giovanni Albanese rivela: «Senza l’accesso in Champions, il futuro di Giuntoli e Tudor…». Cosa potrebbe succedere

, giornalista, ha commentatoaccadere in casa Juventusalla prossimaLeagueNel suo editoriale su Sportitalia, il giornalistaha inquadrato lo scenario cheverificarsi in casa Juventusalla prossimaLeague. Di seguito riportate le sue parole.PAROLE – «Se la Juve a Parma ha vissuto solo un momento di sbandamento lo si comprenderà oggi, quando in casa sua dovrà affrontare il Monza con un solo risultato a disposizione per mantenere vive le speranze sul quarto posto.alla prossimaLeague il club non andrà in fallimento (Exor ha già messo 15 milioni cash per rafforzare le casse e ha dato disponibilità a incrementare la somma fino a 110 milioni se fosse necessario), ma del progetto sportivo avviato l’estate scorsa rischierebbe di salvarsi molto poco.