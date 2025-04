Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi 27 aprile 2025

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 27 aprile 2025

Torna oggi, 27 aprile 2025, Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 27 aprile 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 27 aprile

Nella puntata di Domenica In di oggi, Domenica 27 aprile, il primo ospite sarà Giorgio Panariello, che – intervistato da Mara Venier – racconterà alcuni episodi divertenti della sua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale "E se domani". A seguire sarà in studio l'attore Pino Insegno, che ha da poco festeggiato i quarant'anni di carriera e anticiperà alcune novità della nuova edizione del game show di Rai1 "Reazione a catena", al via 1l prossimo 8 giugno.

