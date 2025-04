Moto3 Rueda domina a Jerez e firma uno storico Grand Chelem Primo lampo di Guido Pini

Rueda chiude in bellezza un weekend da urlo e vince in solitaria il Gran Premio di Spagna 2025, quinto round della stagione per il Mondiale Moto3. Terza affermazione dell’anno (la quarta in carriera) per il 19enne nativo di Siviglia, che ha trionfato nell’evento di casa dominando la scena sulla pista di Jerez de la Frontera e completando uno storico Grand Chelem (il secondo di sempre nella categoria dopo Raul Fernandez a Portimao 2020).Rueda ha vinto infatti partendo dalla pole position, firmando il giro più veloce e guidando la corsa da cima a fondo con un ritmo devastante che ha scremato il gruppo e staccato definitivamente anche gli ultimi due avversari a circa otto giri dalla fine. Doppietta spagnola completata da Angel Piqueras, che ha perso la leadership iridata riuscendo però a limitare i danni anche grazie al sorpasso per la seconda piazza all’ultimo giro sull’australiano Joel Kelso. Oasport.it - Moto3, Rueda domina a Jerez e firma uno storico Grand Chelem. Primo lampo di Guido Pini Leggi su Oasport.it Josè Antoniochiude in bellezza un weekend da urlo e vince in solitaria il Gran Premio di Spagna 2025, quinto round della stagione per il Mondiale. Terza affermazione dell’anno (la quarta in carriera) per il 19enne nativo di Siviglia, che ha trionfato nell’evento di casando la scena sulla pista dide la Frontera e completando uno(il secondo di sempre nella categoria dopo Raul Fernandez a Portimao 2020).ha vinto infatti partendo dalla pole position,ndo il giro più veloce e guidando la corsa da cima a fondo con un ritmo devastante che ha scremato il gruppo e staccato definitivamente anche gli ultimi due avversari a circa otto giri dalla fine. Doppietta spagnola completata da Angel Piqueras, che ha perso la leadership iridata riuscendo però a limitare i danni anche grazie al sorpasso per la seconda piazza all’ultimo giro sull’australiano Joel Kelso.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Moto3, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Rueda domina a Jerez e diventa leader del Mondiale, settimo Pini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 11.46 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 11.44 Le prime 5 posizioni della classifica piloti al termine del Gran Premio: Rueda 91, Piqueras 87, Kelso 57, Fernandez 53, Furusato 48. 11.42 Gli altri italiani: Lunetta 12esimo, Foggia 13esimo, Nepa 14esimo. 🔗oasport.it

Moto3: Rueda domina le qualifiche a Jerez, dodicesimo Pini primo degli italiani - Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio della Spagna, quinto appuntamento del Mondiale. Al termine del Q2, sul circuito di Jerez, la pole position è stata ottenuta da Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) con il crono di 1:43.755. La calda pista spagnola non ha influito sui giri del pilota iberico, che si dimostra grande favorito per la gara di domani. Seconda posizione per il suo connazionale Joel Kelso (LEVELUP-MTA) con un ritardo di 0. 🔗oasport.it

Moto3: Rueda detta subito legge nella FP di Jerez. Lunetta il migliore tra gli italiani - Va in archivio una sessione perlopiù interlocutoria, ma che ha dato già delle indicazioni interessanti, in quel di Jerez de la Frontera, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della Spagna, appuntamento numero cinque del Motomondiale 2025 di Moto3. Al termine della prima sessione di prove libere, ad imporsi è stato uno dei grandi protagonisti della classe leggera, Josè Antonio Rueda, il quale ha già dimostrato un ottimo passo. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Moto 3, GP Spagna 2025: diretta live gara; Moto3 | Gp Jerez Gara: domina Rueda, Pini migliore degli italiani; Rueda domina le qualifiche Moto3 a Jerez con una pole che spaventa tutti; Jerez 2025, Qualifiche: Rueda domina e vola in pole | FP - Risultati - Moto 3. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Moto3 | Gp Jerez Gara: domina Rueda, Pini migliore degli italiani - Moto3 GP Spagna Jerez Gara - Josè Antonio Rueda dopo la pole position si aggiudica anche il Gran Premio di Spagna classe Moto3 disputato sul circuito di Jerez, teatro della quinta gara del Motomondial ... 🔗motograndprix.motorionline.com

Moto3, GP Spagna a Jerez: Rueda domina le Pre-qualifiche. Risultati e tempi - Rueda chiude la prima giornata della Moto3 a Jerez davanti a tutti, rifilando oltre un secondo a Carpe e Furusato, rispettivamente 2° e 3°. Indietro gli italiani, con Guido Pini il migliore dei nostri ... 🔗sport.sky.it

Moto3: Rueda domina le qualifiche a Jerez, dodicesimo Pini primo degli italiani - Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio della Spagna, quinto appuntamento del Mondiale. Al termine del Q2, sul ... 🔗oasport.it