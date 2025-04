Cosa sono i Novendiali il rito funebre passato dall’antica Roma alla cultura cristiana

Novendiali. I Novendiali sono un antico rito funebre di origine Romana, caratterizzato da nove giorni di cerimonie e sacrifici in onore di un defunto. L’usanza prevedeva che, a partire dal giorno della morte, si organizzassero commemorazioni quotidiane che culminavano il nono giorno con un banchetto funebre e un sacrificio pubblico o privato per facilitare il passaggio del defunto nell’aldilà.Secondo fonti storiche classiche, i Novendiali rappresentavano il momento in cui l’anima del morto abbandonava definitivamente il mondo dei vivi. In questi giorni, la famiglia si asteneva dalle attività quotidiane e si dedicava a riti di purificazione e offerta.I rituali culminavano con la coena Novendialis, un grande banchetto che si svolgeva presso la tomba o in casa, al quale partecipavano parenti e amici. Cultweb.it - Cosa sono i Novendiali, il rito funebre passato dall’antica Roma alla cultura cristiana Leggi su Cultweb.it Con i funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile, si è aperto un periodo di lutto di nove giorni che si chiama. Iun anticodi originena, caratterizzato da nove giorni di cerimonie e sacrifici in onore di un defunto. L’usanza prevedeva che, a partire dal giorno della morte, si organizzassero commemorazioni quotidiane che culminavano il nono giorno con un banchettoe un sacrificio pubblico o privato per facilitare il passaggio del defunto nell’aldilà.Secondo fonti storiche classiche, irappresentavano il momento in cui l’anima del morto abbandonava definitivamente il mondo dei vivi. In questi giorni, la famiglia si asteneva dalle attività quotidiane e si dedicava a riti di purificazione e offerta.I rituali culminavano con la coenas, un grande banchetto che si svolgeva presso la tomba o in casa, al quale partecipavano parenti e amici.

Funerale Papa Francesco, da oggi scattano i Novendiali: cosa sono e cosa succede - Con il funerale di Papa Francesco, celebrato il 26 aprile in piazza San Pietro, la Chiesa entra nel tempo solenne dei Novendiali, il tradizionale periodo di nove giorni di lutto e preghiera che segue la morte di un pontefice. Cosa sono i Novendiali Il termine Novendiali deriva dal latino novem dies, ovvero "nove giorni", e ha origini antiche, risalenti ai riti funebri romani. In ambito cristiano, questo periodo è stato reinterpretato come un tempo di commemorazione liturgica, in cui si celebra ogni giorno una Messa in suffragio dell'anima del papa defunto.

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l'accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all'amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per...

