Centro fermo per una navetta turistica irregolare

fermo. Si tratta di una navetta turistica svolta con un mezzo atipico. Durante accertamenti mirati sulle navette turistiche le pattuglie del Reparto. Firenzetoday.it - Centro, fermo per una navetta turistica irregolare Leggi su Firenzetoday.it Aveva continuato a svolgere servizio per i turisti nonostante le irregolarità più volte segnalate. Ma con l’ultimo accertamento è scattato il. Si tratta di unasvolta con un mezzo atipico. Durante accertamenti mirati sulle navette turistiche le pattuglie del Reparto.

Su altri siti se ne discute

Centro, fermo per una navetta turistica irregolare - Aveva continuato a svolgere servizio per i turisti nonostante le irregolarità più volte segnalate. Ma con l’ultimo accertamento è scattato il fermo. Si tratta di una navetta turistica svolta con un mezzo atipico. Durante accertamenti mirati sulle navette turistiche le pattuglie del Reparto... 🔗firenzetoday.it

Centro, fermo per una navetta turistica irregolare - Aveva continuato a svolgere servizio per i turisti nonostante le irregolarità più volte segnalate. Ma con l’ultimo accertamento è scattato il fermo. Si tratta di una navetta turistica svolta con un mezzo atipico. Durante accertamenti mirati sulle navette turistiche le pattuglie del Reparto... 🔗firenzetoday.it

Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale: scattato il fermo - Firenze, 26 aprile 2025 – Nonostante le irregolarità più volte segnalate, aveva proseguito a svolgere servizio per i turisti. Ma dopo l’ultimo accertamento è scattato il fermo per una navetta turistica effettuata con un mezzo atipico. Durante i consueti accertamenti, le pattuglie della Municipale hanno scovato un mezzo da 8 posti che era già stato ripetutamente controllato e segnalato per irregolarità nel servizio. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Centro, fermo per una navetta turistica irregolare fermata dalla polizia municipale; Navetta turistica irregolare fermata dalla Polizia municipale, scatta il fermo; Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale: scattato il fermo; Domenica 13 aprile è il giorno della Fiera di San Giorgio. Oltre 220 ambulanti e 48 espositori in centro. Bus navetta gratuiti per i visitatori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Firenze, navetta turistica irregolare fermata dalla Polizia Municipale: scatta il fermo - Continua a svolgere servizio per i turisti nonostante le irregolarità più volte segnalate, ma con l’ultimo accertamento è scattato il fermo. 🔗055firenze.it

Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale: scattato il fermo - Firenze, 26 aprile 2025 – Nonostante le irregolarità più volte segnalate, aveva proseguito a svolgere servizio per i turisti. Ma dopo l’ultimo accertamento è scattato il fermo per una navetta ... 🔗msn.com

Fermo, più pullman e navette (non solo parcheggi gratis): «Così aiutiamo l’ambiente e abbattiamo le spese». Riattivato il collegamento diretto con Roma - FERMO Meno auto ... Già dall’anno scorso è attiva la navetta gratuita che percorre tutto il centro storico, in coincidenza con i bus per la stazione di Porto San Giorgio e ora in collegamento ... 🔗msn.com