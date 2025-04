Amici salta l’eliminazione tra TrigNo e Chiara | chi esce e quando

Amici 24 ha regalato un momento di altissima tensione tra i telespettatori e i concorrenti. Dopo tre manche di sfide serrate, a finire a rischio eliminazione sono stati Nicolò, TrigNo e Chiara. Maria De Filippi, con la sua consueta empatia, ha cercato di rassicurare i due giovani fidanzati visibilmente tesi. Scopriamo nel dettaglio cosa è stato deciso e perchè.Amici puntata 26 Aprile 2025: il ballottaggio tra TrigNo e Chiara Bacciquando Nicolò Filippucci è stato diChiarato salvo, il pubblico ha assistito a un ballottaggio carico di emozioni tra TrigNo e Chiara. Maria De Filippi ha invitato entrambi a godersi il momento, ricordando loro che la vita fuori dalla trasmissione conta più di qualsiasi esito. Nonostante le parole di conforto, l’agitazione era palpabile: “Io qui senza di te non ce la faccio”, ha confessato TrigNo a Chiara. Anticipazionitv.it - Amici, salta l’eliminazione tra TrigNo e Chiara: chi esce e quando Leggi su Anticipazionitv.it La sesta puntata di24 ha regalato un momento di altissima tensione tra i telespettatori e i concorrenti. Dopo tre manche di sfide serrate, a finire a rischio eliminazione sono stati Nicolò,. Maria De Filippi, con la sua consueta empatia, ha cercato di rassicurare i due giovani fidanzati visibilmente tesi. Scopriamo nel dettaglio cosa è stato deciso e perchè.puntata 26 Aprile 2025: il ballottaggio traBacciNicolò Filippucci è stato dito salvo, il pubblico ha assistito a un ballottaggio carico di emozioni tra. Maria De Filippi ha invitato entrambi a godersi il momento, ricordando loro che la vita fuori dalla trasmissione conta più di qualsiasi esito. Nonostante le parole di conforto, l’agitazione era palpabile: “Io qui senza di te non ce la faccio”, ha confessato

Ne parlano su altre fonti

Amici 24, Maria De Filippi applaude Papa Francesco: “Non lasciatevi rubare la speranza”. Malgioglio dice no e fa saltare l’eliminazione tra TrigNO e Chiara - Il sesto appuntamento con “Amici di Maria De Filippi” si è aperto all’insegna del ricordo commosso di Papa Francesco, proprio nel giorno, ieri, dei funerali solenni e della sepoltura. Dopo l’ingresso in studio dei giudici Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, Maria De Filippi ha mostrato un messaggio del Pontefice del 2013: “Vorrei dire una cosa a tutti i giovani, non lasciatevi rubare la speranza, per favore”. 🔗ilfattoquotidiano.it

TrigNO e Chiara al ballottaggio ad Amici 24, ma Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare: “Nessuna eliminazione” - Nessuna eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici 24. Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare, facendo saltare il ballottaggio tra TrigNo e Chiara.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mister Movie | Anticipazioni Amici Serale 5 Aprile: Luk3 e TrigNO Rischiano l’Eliminazione - La fase culminante di Amici è in pieno svolgimento, e la competizione si fa sempre più serrata mentre i concorrenti inseguono il sogno della vittoria nel canto e nel ballo. Ogni settimana, sotto l'occhio attento della giuria composta da figure di spicco dello spettacolo, i giovani talenti si esibiscono, ma il meccanismo del talent show prevede inevitabili eliminazioni. La strada verso la finale è ardua e non tutti potranno percorrerla fino in fondo. 🔗mistermovie.it

Se ne parla anche su altri siti

Amici, Malgioglio si rifiuta di votare e salta l'eliminazione: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio manda; Amici, salta l'eliminazione. Malgioglio si rifiuta di votare: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio mandar; Amici, salta l'eliminazione. Malgioglio si rifiuta di votare: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio mandar; Chiara o Trigno, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Salta l'eliminazione e restano entrambi (per ora). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici 24, salta l’eliminazione tra Chiara e TrigNo: ecco cosa succederà nella prossima puntata del serale - Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 24 ( QUI il resoconto completo), che si è aperta con il ricordo di Papa Francesco, i cui funerali si sono tenuti proprio ... 🔗isaechia.it

Amici, Malgioglio si rifiuta di votare e salta l'eliminazione: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio mandare a casa Chiara o Trigno» - Cristiano Malgioglio ha detto di no: lui non vuole votare per l'eliminazione del talento. Nella sesta puntata del serale di Amici sono finiti ... 🔗msn.com

Amici, salta l'eliminazione. Malgioglio si rifiuta di votare: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio mandare a casa Chiara o Trigno» - Cristiano Malgioglio ha detto di no: lui non vuole votare per l'eliminazione del talento. Nella sesta puntata del serale di Amici sono finiti ... 🔗msn.com