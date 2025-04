Giubileo adolescenti in 200mila afflusso sopra previsioni

200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti. L'afflusso, ancora in corso, supera le previsioni. Lo si apprende dalla Questura che sottolinea come grazie alla collaborazione della protezione civile non si sono registrate criticità. Dal centro per la gestione della sicurezza dell'evento si sta coordinando il dispositivo di sicurezza. Quotidiano.net - Giubileo adolescenti, in 200mila, afflusso sopra previsioni Leggi su Quotidiano.net Superati ipartecipanti aldegli. L', ancora in corso, supera le. Lo si apprende dalla Questura che sottolinea come grazie alla collaborazione della protezione civile non si sono registrate criticità. Dal centro per la gestione della sicurezza dell'evento si sta coordinando il dispositivo di sicurezza.

Su questo argomento da altre fonti

Giubileo: Santa Sede, in 200mila a evento Adolescenti - Città del Vaticano (Vaticano), 27 apr. (LaPresse) – “Secondo le competenti autorità, nell’area di piazza San Pietro sono presenti circa 200mila fedeli”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. 🔗lapresse.it

Roma invasa dai ragazzi: è il Giubileo degli Adolescenti - AGI - Roma è invasa dai ragazzi, si stima siano 130mila quelli che parteciperanno alla Messa del Giubileo degli Adolescenti. Un momento di festa che ha subito delle inevitabili modifiche a causa della morte di Papa Francesco. Saltata la canonizzazione del beato di internet, Carlo Acutis prevista per il 27 aprile. Il Giubileo degli Adolescenti coinvolgerà decine di migliaia di ragazzi provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche in gruppi numerosi da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, ... 🔗agi.it

Lucca, mille giovani verso Roma: il Giubileo degli adolescenti diventa l’addio a Francesco - Lucca, 23 aprile 2025 – Oltre mille adolescenti della Diocesi lucchese in questi giorni partono per Roma. In queste ore per loro è arrivata la notizia che le iniziative legate al Giubileo degli Adolescenti restano confermate con il momento della preghiera della “Via Lucis“ del 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città“ di sabato 26, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista il 26. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

