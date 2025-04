Soulé è l’ora di diventare grande | contro l’Inter l’occasione perfetta per far dimenticare Dybala

Soulé deve diventare grande per la sua Roma e la sfida contro l'Inter è la chance perfetta per far dimenticare Paulo Dybala Soulé, è l'ora di diventare grande: contro l'Inter l'occasione perfetta per far dimenticare Dybala (LaPresse) – SerieANews.comIl gol nel derby, la rinascita con Claudio Ranieri e quel minor peso senza Paulo Dybala in campo. Lui, Matias Soulé, che era approdato alla Roma proprio per prendere il posto del connazionale argentino e che si è invece ritrovato a fargli da vice, accomodandosi più volte in panchina e vivendo una prima metà di stagione da horror, come tutta la squadra.Poi la ripresa dei giallorossi e Soulé che inizia ad ingranare, ci mette più tempo degli altri, deve prendere fiducia. La svolta a febbraio, contro il Parma con il ritorno al gol su punizione, una gemma.

