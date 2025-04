Venezia Milan allarme diffidati in casa rossonera | due big salteranno la prossima in caso di cartellino

Venezia Milan, scatta l’allarme diffidati in casa rossonera: due calciatori salteranno la prossima in caso di cartellino Al Pier Luigi Penzo si disputa la sfida della 34ª giornata di Serie A tra Venezia e Milan, un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. Sergio Conceicao dovrà gestire con attenzione la situazione disciplinare dei suoi giocatori. Infatti, . Calcionews24.com - Venezia Milan, allarme diffidati in casa rossonera: due big salteranno la prossima in caso di cartellino Leggi su Calcionews24.com , scatta l’in: due calciatorilaindiAl Pier Luigi Penzo si disputa la sfida della 34ª giornata di Serie A tra, un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. Sergio Conceicao dovrà gestire con attenzione la situazione disciplinare dei suoi giocatori. Infatti, .

Napoli, allarme diffidati: due super titolarissimi rischiano il Milan - Allarme diffidati in vista della gara in programma dopo la sosta delle Nazionali contro il Milan: ecco chi sono i due titolarissimi a rischio squalifica. Dopo il pareggio all’ultimo respiro contro l’Inter e dopo aver ritrovato il successo contro la Fiorentina, in casa Napoli si lavora per prepararsi alla gara di domenica contro il Venezia. Al Penzo, la squadra di Antonio Conte è chiamata a dare continuità, portando a casa tre punti fondamentali in ottica Scudetto soprattutto considerando lo scontro diretto che vedrà protagoniste Atalanta ed Inter. 🔗spazionapoli.it

Napoli, allarme contro il Venezia? Un titolarissimo rischia per infortunio - Il Napoli rischia grosso: allarme infortunio per Conte in vista della trasferta col Venezia. Di chi si tratta Il Napoli si prepara a una trasferta delicata contro il Venezia, in programma domani 16 marzo 2025, ma l’ombra degli infortuni aleggia su Castel Volturno come un temporale estivo. Oggi Antonio Conte parlerà in conferenza stampa, presentando una sfida che potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto. 🔗spazionapoli.it

Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky) - Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il Venezia. Era in dubbio la presenza di David Neres tra i convocati, dopo l’infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese. Neres non convocato contro il Venezia, rientra dopo la sosta nazionali Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà convocato. Dunque, rientrerà per il match contro il Milan dopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45. 🔗ilnapolista.it

Anche in streaming la diretta di Venezia-Milan è affidata a DAZN che ne detiene l'esclusiva totale. Per usufruire del servizio su pc basta andare sul portale e accedere tramite il proprio abbonamento

