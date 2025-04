Trovato morto nel fiume a Imola niente lesioni profonde | la Procura apre un' inchiesta

Trovato martedì scorso, dopo venti giorni, nelle acque del fiume Santerno, a Imola.Sabato è stata eseguita l'autopsia sulla salma. L'esame. Trevisotoday.it - Trovato morto nel fiume a Imola, niente lesioni profonde: la Procura apre un'inchiesta Leggi su Trevisotoday.it Restano ancora molti interrogativi e misteri da risolvere sulla tragica morte di Daniele Mocellin, il 34enne scomparso da Altivole lo scorso 2 aprile e rimartedì scorso, dopo venti giorni, nelle acque delSanterno, a.Sabato è stata eseguita l'autopsia sulla salma. L'esame.

