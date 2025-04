1 maggio lo sciopero blocca gli italiani | è tutto confermato

sciopero che fa tremare gli italiani. Pochi giorni ed è previsto davvero il caos, la situazione non è delle migliori. Negli ultimi giorni l'intero popolo italiano ha avuto a che fare con problemi legati allo sciopero. Da quello dei trasporti che ha mandato il sistema nel caos ad altri e nei prossimi giorni . L'articolo 1 maggio, lo sciopero blocca gli italiani: è tutto confermato Temporeale Quotidiano.

Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a maggio. Tra il 5 e il 6 maggio è infatti in programma lo sciopero del personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata... 🔗novaratoday.it

Sciopero del personale scolastico il 7 maggio 2025: coinvolti docenti, ATA ed educatori (in Italia e all’Estero) - Sciopero del personale scolastico indetto da Unicobas – Per la giornata di mercoledì 7 maggio 2025 sono stati proclamati due scioperi nazionali che interessano il personale del comparto Istruzione e Ricerca, con modalità differenti a seconda dell’organizzazione sindacale promotrice. Le proteste coinvolgeranno il personale delle scuole sia italiane che estere, incluse le istituzioni afferenti al […] The post Sciopero del personale scolastico il 7 maggio 2025: coinvolti docenti, ATA ed educatori (in Italia e all’Estero) first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Spesa a rischio Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio: è sciopero nei supermercati - Spesa a rischio nei giorni di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. I sindacati di categoria hanno proclamato lo sciopero criticando la decisione di molte aziende della distribuzione di aprire al pubblico durante i festivi. Lo sciopero nei supermercati “Una scelta che costituisce un atto... 🔗romatoday.it

Scioperi a maggio 2025, il calendario completo - Sono ben 13 le giornate in cui ci sarà almeno uno sciopero a maggio 2025. Di seguito la lista completa delle agitazioni riguardanti mezzi pubblici, treni e aerei ... 🔗quifinanza.it

Negozi aperti per Pasqua, Pasquetta e 1° maggio, i sindacati dichiarano astensione e sciopero dal lavoro - "La festa non si vende, si vive. Rimanere aperti nelle Festività è un'offesa a tutto il mondo del Lavoro, ed alla sua dignità. Occorre tornare al rispetto delle festività civili e religiose che si è c ... 🔗055firenze.it

1 maggio, a Venezia i lavoratori della cultura si preparano allo sciopero - Tavoli tematici, dibattiti e aperitivo a Sale Docks. Mi Riconosci e Biennalocene convocano associazioni, sindacati e operatori per costruire una mobilitazione del settore: «Paghe basse e diritti caren ... 🔗veneziatoday.it