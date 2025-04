Una pillola può aiutare a smettere di fumare le sigarette elettroniche | lo studio sulla vareniclina

studio clinico randomizzato condotto su 261 ragazzi tra i 16 e i 25 anni ha mostrato come il trattamento con vareniclina, un farmaco già utilizzato negli Stati Uniti per trattare la dipendenza da nicotina negli adulti, può aumentare in modo significativo le probabilità di successo per chi vuole smettere di fumare sigarette elettroniche. Leggi su Fanpage.it Unoclinico randomizzato condotto su 261 ragazzi tra i 16 e i 25 anni ha mostrato come il trattamento con, un farmaco già utilizzato negli Stati Uniti per trattare la dipendenza da nicotina negli adulti, può aumentare in modo significativo le probabilità di successo per chi vuoledi

