Valtur Brindisi | chiudere in bellezza contro Milano per risalire la china nei play in

Brindisi – In primis bisognerà battere l’Urania Milano (palla a due domenica, 27 aprile, al PalaPentassuglia, alle ore 18.30) con un gap di almeno 12 punti. Poi bisognerà attendere i risultati dagli altri campi, per capire come la Valtur Brindisi chiuderà il campionato di A2. Alla vigilia. Brindisireport.it - Valtur Brindisi: chiudere in bellezza contro Milano, per risalire la china nei play in Leggi su Brindisireport.it – In primis bisognerà battere l’Urania(palla a due domenica, 27 aprile, al PalaPentassuglia, alle ore 18.30) con un gap di almeno 12 punti. Poi bisognerà attendere i risultati dagli altri campi, per capire come lachiuderà il campionato di A2. Alla vigilia.

