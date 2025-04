Funerale di Papa Francesco | Giani Funaro e Nardella in Vaticano

Papa Francesco è morto per una emorragia cerebrale all'alba di lunedì 21 aprile. Dopo il Funerale il feretro sarà tumulato nella basilica di Santa Maria Maggiore. Entro il 10 maggio il conclave per l'elezione del nuovo pontefice.La salma di Papa Francesco è stata traslata nella basilica di.

Funerale di Papa Francesco: Giani, Funaro e Nardella in Vaticano - Papa Francesco è morto per una emorragia cerebrale all'alba di lunedì 21 aprile. Dopo il funerale il feretro sarà tumulato nella basilica di Santa Maria Maggiore. Entro il 10 maggio il conclave per l'elezione del nuovo pontefice. La salma di papa Francesco è stata traslata nella basilica di...

Funerale di Papa Francesco: Giani, Funaro e Nardella in Vaticano - Papa Francesco è morto per una emorragia cerebrale all'alba di lunedì 21 aprile. Dopo il funerale il feretro sarà tumulato nella basilica di Santa Maria Maggiore. Entro il 10 maggio il conclave per l'elezione del nuovo pontefice. La salma di papa Francesco è stata traslata nella basilica di... 🔗firenzetoday.it

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

Funerali Papa Francesco, Gianni Infantino: «Una partita in suo onore per i bambini» - «C'era un rapporto speciale con Papa Francesco, era un grande appassionato di calcio. Stamattina in piazza al Vaticano è stata un'emozione unica. Tantissima gente proveniente ... 🔗msn.com

Giani ai funerali di Papa Francesco: "Giusto tributo a un pontefice che ha segnato la storia" - Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha partecipato oggi – sabato 26 maggio – ai funerali di Papa Francesco a Roma. “Oggi – ha dichiarato – abbiamo reso il dovuto tributo a un Pap ... 🔗corrieredimaremma.it

Papa Francesco e l'ex capo della Gendarmeria Domenico Giani: «Amava scherzare. Quella volta che prese al volo una palla da baseball...» - Domenico Giani, a lungo guardia del corpo di Bergoglio: «Nei viaggi all'estero riceveva spesso fiori: li portava in aereo per regalarli alla Madonna a Santa Maria Maggiore». «Tutta la sua umanità negl ... 🔗msn.com