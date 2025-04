La carica dei runner colora il centro | tutti di corsa per la Deejay Ten a Bari

Bari si colora con la Deejay Ten. In migliaia, questa mattina, si sono ritrovati in corso Vittorio Emanuele per l'edizione 2025 della grande corsa itinerante non agonistica ideata da Linus.La manifestazione podistica, firmata Radio Deejay e realizzata con il patrocinio del Comune di Bari, ha. Baritoday.it - La carica dei runner colora il centro: tutti di corsa per la Deejay Ten a Bari Leggi su Baritoday.it sicon laTen. In migliaia, questa mattina, si sono ritrovati in corso Vittorio Emanuele per l'edizione 2025 della grandeitinerante non agonistica ideata da Linus.La manifestazione podistica, firmata Radioe realizzata con il patrocinio del Comune di, ha.

Su altri siti se ne discute

Il Carnevale viterbese colora palazzo dei Priori: "Per le vie del centro 19 tra gruppi mascherati e carri" | FOTO - “Un evento che esprime la voglia della città di divertirsi e stare bene”. La sindaca Chiara Frontini apre la conferenza di presentazione per la nona edizione del Carnevale Viterbese. Per le vie del centro storico, sabato 1 e martedì 4 marzo alle 15, sfileranno 19 tra carri e gruppi mascherati... 🔗viterbotoday.it

Oltre 50mila runner per la Stramilano. Centro blindato e 60 strade chiuse - Nata nel 1972 come ‘’passeggiata non competitiva’’ di 43 chilometri organizzata in notturna con amici e famigliari, la Stramilano ha visto un numero sempre maggiore di partecipanti. Fino ai ben oltre 50mila che oggi si ritrovano ancora una volta alla linea di partenza per la “classica“ di primavera. La manifestazione si declinerà come di consueto su tre percorsi: Stramilano 10 km, Stramilanina 5 km e Stramilano Half Marathon 21Km. 🔗ilgiorno.it

Paura al centro commerciale. Pistola carica contro i carabinieri. Indagini su islamico radicalizzato - di Stefano Brogioni FIRENZE All’alt dei carabinieri, ha sfoderato contro i militari una pistola calibro 7,65 carica, con un colpo già in canna: sarebbe bastato premere il grilletto per uccidere. Ma i militari hanno mantenuto la calma e sono riusciti a disarmare il soggetto. Arresto choc dei carabinieri nel parcheggio del centro commerciale di via del Cavallaccio, a San Bartolo a Cintoia. In manette è finito un egiziano di 45 anni, pregiudicato per violenza sessuale. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

La carica dei runner colora il centro: tutti di corsa per la Deejay Ten a Bari; Al via la Parma mezza maratona: la carica dei 500 colora la città; Stramilano 2023, la carica dei 60mila runner colora la città. Festa per la 50esima edizione. 🔗Ne parlano su altre fonti