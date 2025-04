Assunti solo se fedeli al presidente Trump La nuova stretta del Doge per i dipendenti federali

solo se sei fedele a Donald Trump. La Casa Bianca si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell’Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al Doge. A riportare la notizia è il Wsj, dimostrando in base a documenti che i funzionari di alto livello saranno valutati sulla loro «fedele amministrazione della legge e delle politiche del presidente», secondo due promemoria del direttore ad interim dell’ufficio del personale, Chuck Ezell. Le agenzie federali sono invitate ad adottare il nuovo piano entro l’inizio dell’anno fiscale 2026.I nuovi Assunti? solo dopo la fine del blocco, prorogato fino a metà luglioIn precedenza, il personale veniva valutato in base alle sue competenze in ambiti quali l’acume aziendale, le capacità di leadership, la capacità di creare relazioni e i risultati. Leggi su Open.online Sei assunto mase sei fedele a Donald. La Casa Bianca si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei, centralizzando nell’Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al. A riportare la notizia è il Wsj, dimostrando in base a documenti che i funzionari di alto livello saranno valutati sulla loro «fedele amministrazione della legge e delle politiche del», secondo due promemoria del direttore ad interim dell’ufficio del personale, Chuck Ezell. Le agenziesono invitate ad adottare il nuovo piano entro l’inizio dell’anno fiscale 2026.I nuovidopo la fine del blocco, prorogato fino a metà luglioIn precedenza, il personale veniva valutato in base alle sue competenze in ambiti quali l’acume aziendale, le capacità di leadership, la capacità di creare relazioni e i risultati.

Se ne parla anche su altri siti

Meloni corre da Trump per uno sconto, il presidente Usa chiederà un segnale su Pechino - Giorgia Meloni arriverà a Washington il 16 aprile, con un’agenda diplomatica ricca di sfide. Il giorno successivo, la premier italiana sarà ricevuta alla Casa Bianca con un obiettivo ambizioso: ottenere una riduzione dei dazi da parte di Donald Trump, cercando di evitare di irritare al contempo gli alleati europei. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Meloni ha già discusso della questione con Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, ed ora il governo italiano si trova a dover affrontare un dilemma fondamentale: agire per conto proprio o rappresentare l’intera Europa? Palazzo Chigi ... 🔗thesocialpost.it

Trump-Putin, chi ha avuto la meglio nel colloquio? Il presidente russo supera in astuzia The Donald: ecco perché - Il presidente russo Vladimir Putin ha superato in astuzia quello americano Donald Trump nel primo round di colloqui che avrebbe dovuto imporre una svolta al conflitto in Ucraina. L?esperienza... 🔗ilmessaggero.it

Imane Khelif non si fa intimidire da Trump, la replica al presidente Usa - Imane Khelif, la pugile algerina di 25 anni, ha dichiarato di non lasciarsi intimidire dalle affermazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e si prepara a difendere il suo titolo olimpico a Los Angeles. Dopo aver conquistato l’oro olimpico tra le controversie a Parigi 2024, Khelif ha espresso la sua determinazione a ripetere il […] L'articolo Imane Khelif non si fa intimidire da Trump, la replica al presidente Usa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Approfondimenti da altre fonti

Assunti solo se fedeli al presidente Trump. La nuova stretta del Doge per i dipendenti federali; Papa Francesco, 61mila fedeli hanno già reso omaggio; The Apprentice | La propaganda di Trump sugli statali sleali, e la fine del lavoro da remoto; C’è Elon Musk dietro i maxitagli ai dipendenti pubblici voluti da Trump. 🔗Ne parlano su altre fonti

Assunti solo se fedeli al presidente Trump. La nuova stretta del Doge per i dipendenti federali - Ne parla il Wall Street Journal: sarà questa la scala su cui verranno valutati i funzionari di alto livello L'articolo Assunti solo se fedeli al presidente Trump. La nuova stretta del Doge per i dipen ... 🔗msn.com

Wsj, nuova stretta Usa, dipendenti assunti in base a fedeltà - L'amministrazione Trump si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell'Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in ... 🔗msn.com

Trump, il consenso per il presidente Usa cala al 42%: il sondaggio - Come era prevedibile aspettarsi, le iniziative messe in atto dal presidente statunitense Donald Trump nelle ultime settimane ... ai duri provvedimenti assunti nei riguardi delle più prestigiose ... 🔗tg24.sky.it