Violenta aggressione all' interno di un panificio | vittima in rianimazione Una denuncia

Violenta aggressione si è verificata la scorsa notte (sabato 26 aprile) all’interno di un panificio di Torchiarolo. Un 39enne del posto, dipendente dell’attività, è stato colpito con un oggetto metallico alla testa, si tratterebbe di una pala. L’uomo, trasportato presso. Brindisireport.it - Violenta aggressione all'interno di un panificio: vittima in rianimazione. Una denuncia Leggi su Brindisireport.it TORCHIAROLO – Unasi è verificata la scorsa notte (sabato 26 aprile) all’di undi Torchiarolo. Un 39enne del posto, dipendente dell’attività, è stato colpito con un oggetto metallico alla testa, si tratterebbe di una pala. L’uomo, trasportato presso.

Su altri siti se ne discute

Violenta aggressione all'interno di un panificio: dipendente finisce in ospedale - TORCHIAROLO – Una violenta aggressione si è verificata la scorsa notte (sabato 26 aprile) all’interno di un panificio di Torchiarolo. Un 39enne del posto, dipendente dell’attività, è stato colpito con un oggetto metallico alla testa. L’uomo, trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, in... 🔗brindisireport.it

Violenta aggressione in un locale: scatta il Daspo urbano - Un provvedimento di Dacur, anche noto come Daspo urbano, ha colpito un 33enne della città di Fondi, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore. Il giovane, con un significativo curriculum criminale, annovera diversi precedenti di polizia per detenzione di... 🔗latinatoday.it

Rapina violenta in un supermercato di Bolzano: madre e figlia arrestate dopo l'aggressione al direttore - A Bolzano, madre e figlia arrestate per rapina in un supermercato. Aggredito il direttore durante il tentativo di fuga. 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Violenta aggressione all'interno di un panificio: vittima in rianimazione. Una denuncia; Violenta aggressione all'interno di un panificio: dipendente finisce in ospedale; Notte di sangue in un panificio: 39enne colpito alla testa con una pala da un collega; Aggredito di notte all’interno del panificio: 39enne in ospedale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Violenta aggressione all'interno di un panificio: dipendente finisce in ospedale - L'episodio si è verificato la scorsa notte. Un 39enne colpito alla testa con un oggetto metallico. È stato trasportato al Perrino. Carabinieri al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti ... 🔗brindisireport.it

Violenta aggressione nel privé di un locale, un uomo in fin di vita - Una violenta aggressione in un locale e un uomo in gravi condizioni. E' quanto si apprende dalla Procura di Prato in merito ad un episodio della tarda serata di ieri, quando si è verificata ... 🔗055firenze.it