Roma migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco Parolin | Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro

senza il PonteficeL'articolo Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su Ilfattoquotidiano.it In 200mila in piazza San Pietro per la prima messa domenicaleil PonteficeL'articoloinperladi: “Ci hache non c’è” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

8 marzo, in migliaia al corteo di Roma: “Contro la violenza patriarcale” - (Adnkronos) – Per la Giornata internazionale della donna sono migliaia le persone che partecipano oggi 8 marzo al corteo di 'Non Una di Meno' che sfila per le vie del centro di Roma sotto lo slogan: ‘Lotto, boicotto, sciopero’. Sono partiti da piazza Vittorio Emanuele e passeranno per via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo […] 🔗periodicodaily.com

Roma, 19enne crea il caos con lo spray al peperoncino in una paninoteca e ruba una collana da migliaia di euro - Un giovane tunisino è stato arrestato a Roma per furto con strappo, utilizzando uno spray al peperoncino per derubare un cliente. 🔗notizie.virgilio.it

Manifestazioni 8 marzo, da Roma a Milano in migliaia per i cortei di "Non Una di Meno" - "Lotto, boicotto, sciopero" è lo slogan delle dimostrazioni che hanno sfilato per le vie di numerose città italiane, da Padova a Torino, in quello che l’organizzazione definisce un grido collettivo contro "la violenza patriarcale, la guerra e la povertà". Nella Capitale le organizzatrici dicono: "Siamo più di 20mila". Ai giardini di Piazza Vittorio un flash mob con quattro attiviste legate alla cancellata. 🔗tg24.sky.it

Cosa riportano altre fonti

Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: Ci ha ricordato che non c'è pace senza riconoscere l'altro; Migliaia in coda per l'addio a Papa Francesco IL LIVEBLOG del 24 aprile; Papa Francesco, le notizie di oggi | Aperta al pubblico la tomba a Santa Maria Maggiore: centinaia di fedeli in fila. A San Pietro la messa di Parolin; Migliaia in coda per l’addio a Francesco: da domenica sarà possibile visitare la tomba. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” - Sono migliaia i fedeli in fila da questa mattina per visitare la tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, dove il Pontefice è stato tumulato ieri come suo ultimo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Migliaia in coda per l’addio a Francesco: da domenica sarà possibile visitare la tomba - Da ieri alle 11 fino alle 11 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a papa Francesco più di 50.000 persone. Lo riferisce la sala stampa vaticana. 🔗ecodibergamo.it

Papa Francesco, centinaia di fedeli in coda per visitare la tomba a Santa Maria Maggiore - Roma, 27 aprile 2025 – Dopo il bagno di folla di ieri, con oltre 400mila persone ai funerali di Papa Francesco (250mila in piazza San Pietro e 150mila lungo il percorso fino alla basilica di Santa Mar ... 🔗quotidiano.net