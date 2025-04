L’arte di vivere prima di diventare vecchi

Liberoquotidiano.it - L’arte di vivere prima di diventare vecchi Leggi su Liberoquotidiano.it Thomas Mann lo definisce come «uno dei narratori più strani, profondi, celatamente arditi e travolgenti della letteratura universale». Nel Viandante e la sua ombra Nietzsche sostiene che uno dei tesori della prosa tedesca è il romanzo Tarda Estate, degno di essere letto e riletto e di stare accanto ai Colloqui con Goethe di Johann-Peter Eckermann e a Gente di Seldwyla di Gottfried Keller, ricordato da György Lukács come uno dei massimi scrittori epici del XIX secolo e autore di un capolavoro come Enrico il verde.Tuttavia, i giudizi su Adalbert Stifter (1805-1868), questo lo scrittore austriaco di cui ci stiamo occupando e a cui Claudio Magris ha dedicato un ampio capitolo nella sua storia della cultura asburgica, non sono tutti alimentati dall’encomio. Dopo averlo amato in età giovanile, in Antichi maestri, Thomas Bernhard impiega pagine e pagine per smontarne il mito.

