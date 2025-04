Quel vizietto di considerarsi il Bene assoluto

Laverita.info - Quel vizietto di considerarsi il Bene assoluto Leggi su Laverita.info Dal 25 aprile ai funerali di Bergoglio, fino all’attualità geopolitica: i progressisti leggono ogni evento sulla base di un manicheismo fanatico. Ma è proprio questa pretesa di detenere la ragione metafisica che genera insofferenza popolare e alimenta i sovranismi.

