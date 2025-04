Extinction Rebellion attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma

Extinction Rebellion si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant’Angelo, durante la messa delle domenica, per srotolare uno striscione con scritto “Difendere la Terra, non i confini”. Il gesto “è un secondo atto di denuncia nei confronti dell’ipocrisia di capi di Stato e ministri di tutto il mondo – comunica Extinction Rebellion -, arrivati in città per celebrare un uomo, il Papa, che hanno oltraggiato quando era in vita con politiche estrattiviste e anti-migratorie”. Lapresse.it - Extinction Rebellion, attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma Leggi su Lapresse.it Due attiviste disi sono appese al, a due passi da Castel Sant’Angelo, durante la messa delle domenica, per srotolare unocon scritto “Difendere la Terra, non i confini”. Il gesto “è un secondo atto di denuncia nei confronti dell’ipocrisia di capi di Stato e ministri di tutto il mondo – comunica-, arrivati in città per celebrare un uomo, il Papa, che hanno oltraggiato quando era in vita con politiche estrattiviste e anti-migratorie”.

