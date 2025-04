Pazzini svela | Inter? Quel big sarà fondamentale Ecco perché il calendario non è per forza peggiore di quello del Napoli

Pazzini è sicuro, Ecco quale big dell’Inter sarà davvero decisivo, poi un’Interessante analisi del calendario a confronto con Quello del NapoliGiampaolo Pazzini ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti citati tra cui la sfida a distanza tra l’Inter e l’altra contendente allo scudetto: il Napoli. Ecco un estratto: calendario Inter E Napoli – «Se non per forza Quello partenopeo è più facile di Quello di Inzaghi? Se non hai niente da perdere, a volte ti trovi dentro Quello che fai più fatica a tirar fuori quando hai l’obbligo di vincere. Anche se non è una regola, ovvio»IL Napoli HA PIU’ ENERGIE – «Diciamo sulla carta. Un fatto è evidente: da un mese l’Inter gioca ogni tre giorni, e molte sono state partite da dentro o fuori. Il Bayern, il Milan: alla lunga è un tour de force che consuma, che ti può togliere qualcosa. Internews24.com - Pazzini svela: «Inter? Quel big sarà fondamentale. Ecco perché il calendario non è per forza peggiore di quello del Napoli» Leggi su Internews24.com è sicuro,quale big dell’davvero decisivo, poi un’essante analisi dela confronto conlo delGiampaoloha parlato a La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti citati tra cui la sfida a distanza tra l’e l’altra contendente allo scudetto: ilun estratto:– «Se non perlo partenopeo è più facile dilo di Inzaghi? Se non hai niente da perdere, a volte ti trovi dentrolo che fai più fatica a tirar fuori quando hai l’obbligo di vincere. Anche se non è una regola, ovvio»ILHA PIU’ ENERGIE – «Diciamo sulla carta. Un fatto è evidente: da un mese l’gioca ogni tre giorni, e molte sono state partite da dentro o fuori. Il Bayern, il Milan: alla lunga è un tour de force che consuma, che ti può togliere qualcosa.

