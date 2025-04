Graziano è qui | da Lecce la richiesta ai tifosi bergamaschi per ricordare il fisioterapista giallorosso

Graziano è qui”. È la richiesta che arriva al pubblico bergamasco direttamente da Lecce. Riferimento chiaramente a Graziano Fiorita, 47enne fisioterapista scomparso prematuramente in albergo nella mattina di giovedì 24 aprile a Coccaglio, in provincia di Brescia, dove tutta la squadra si trovava in ritiro.Il settore ospiti questa sera al Gewiss Stadium sarà deserto, a causa del rinvio da venerdì a domenica, della protesta della società e della tifoseria, oltre che del lutto che tutto il popolo giallorosso sta vivendo: i funerali non saranno prima di lunedì, visto che la salma si trova ancora in Lombardia per l’autopsia e non è ancora tornata in Puglia, nella terra d’origine di Fiorita, la cui famiglia ha un legame storico col territorio e la società. Bergamonews.it - “Graziano è qui”: da Lecce la richiesta ai tifosi bergamaschi per ricordare il fisioterapista giallorosso Leggi su Bergamonews.it Poche, semplici parole, da fissare ad uno striscione da esporre allo stadio: “è qui”. È lache arriva al pubblico bergamasco direttamente da. Riferimento chiaramente aFiorita, 47ennescomparso prematuramente in albergo nella mattina di giovedì 24 aprile a Coccaglio, in provincia di Brescia, dove tutta la squadra si trovava in ritiro.Il settore ospiti questa sera al Gewiss Stadium sarà deserto, a causa del rinvio da venerdì a domenica, della protesta della società e della tifoseria, oltre che del lutto che tutto il popolosta vivendo: i funerali non saranno prima di lunedì, visto che la salma si trova ancora in Lombardia per l’autopsia e non è ancora tornata in Puglia, nella terra d’origine di Fiorita, la cui famiglia ha un legame storico col territorio e la società.

