Doppia transizione digitale e sostenibile | pronto a partire il bando per 26 imprese

Accompagnare le imprese verso la Doppia transizione digitale e sostenibile, con un approfondimento specifico sull'intelligenza artificiale. È questo l'obiettivo del bando che si aprirà il 28 aprile, che per Verona è destinato a 26 imprese. L'iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Verona.

