Bastoni | Dopo Inter-Juventus c’è stato uno switch mentale!

Alessandrosi è pronunciato prima dell'inizio di-Napoli, match della dodicesima giornata del campionato italiano. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Alessandroha parlato a DAZN nel pre-partita di-Napoli. Queste le sue parole: «Sicuramente è strano perché, da quando ho memoria io, così tante squadre in pochi punti non c'erano mai state. Ciò è una dimostrazione del livello ora raggiunto dal nostro campionato».sugli avversari "conosciuti" dell'IL PENSIERO – Cosìsugli ex Antonio Conte e Romelu Lukaku: «Un'arma a doppio taglio, perché noi conosciamo loro e loro conoscono noi.laabbiamo fatto unoa livelloe vogliamo confermarlo anche stasera».