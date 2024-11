Ilfogliettone.it - Attacchi israeliani nel nord del Libano e a Gaza: un bilancio tragico

In Medio Oriente la guerra continua a mietere vittime. Nella giornata di oggi, glineldele ahanno provocato la morte di decine di persone, tra cui numerosi bambini. Le informazioni provengono da soccorritori e funzionari locali, come riportato dalla BBC.Situazione inAlmeno 38 persone sono state uccise oggi in variin, di cui 23 in un raid contro una città adi Beirut, Aalmat, ha annunciato il ministero della Sanità libanese. Israele, in guerra aperta dal 23 settembre contro Hezbollah, ha intensificato negli ultimi giorni i suoicontro le roccaforti del movimento islamista libanese, in particolare nella periferia sud di Beirut e nel sud del. Un "raid del nemico israeliano contro Aalmat, nella regione di Jbeil, ha provocato 23 morti, tra cui sette bambini, e sei feriti", ha precisato il ministero, aggiungendo che ilpotrebbe aumentare ulteriormente.