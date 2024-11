Lettera43.it - Atp Finals, Sinner-De Minaur: orario e dove vedere il match

Il 10 novembre Jannikfa il suo esordio nell’edizione 2024 delle Atp, che si svolgono a Torino. L’azzurro numero uno al mondo sfida l’australiano Alex denel secondo incontro del gruppo ‘Ilie Nastase’, in cui sono stato sorteggiati anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz.Alex de(Getty Images).Ilinizierà alle 20.30, diretta tivù su Rai 2 Sky SportIltrae Deinizierà alle 20.30: verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 2, così come su Sky Sport. Sarà inoltre visibile anche in streaming su RaiPlay, Now, Tennis Tv e sull’app SkyGo.Medvedev e Fritz si sono sfidati nel pomeriggio: vittoria dello statunitense sul russo con il punteggio di 6-4, 6-3.firma autografi a Torino (Ansa).Cinque i precedenti: quattro vittorie pere De– che ha avuto la certezza di poter partecipare al torneo dopo il forfait di Novak Djokovic causa infortunio – si sono sfidati cinque volte: quattro le vittorie dell’italiano.