ATP Finals 2024 tutto pronto a Torino | Sinner all’esordio con De Minaur

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 10 novembre– L’attesa è finita. Oggi, domenica 10 novembre, Jannikfa il suo esordio alle Atpdi. Il tennista azzurro affronta l’australiano Alex Denel secondo incontro del gruppo ‘Ilie Nastase’. Nel girone si sfideranno anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz.Domani, lunedì 11 novembre, invece toccherà al gruppo ‘John Newcombe’, che aprirà con il match tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud alle 14 e in serata, alle 20.30, Alexander Zverev sfiderà il russo Andrey Rublev.-De: orario e precedentiIl match trae Deè in programma oggi, domenica 10 novembre, alle ore 20.30. Cinque i precedenti tra i due tennisti, con quattro vittorie die soltanto una di De. L’ultimo incontro risale al torneo di Rotterdam dello scorso febbraio, quando l’azzurro sconfisse in finale proprio l’australiano in due set.