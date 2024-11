Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 09:30

DEL 9 NOVEMBREORE 09.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 17+000, SI È FORMATO 1 KM DI CODA ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIEA, NEL QUARTIERE CENTOCELLE, FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA 10 NOVEMBRE SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CASTANI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEGLI ACERI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO ENOGASTRONOMICO. PER L’OCCASIONE, DEVIATI I PERCORSI DELLE LINEE BUS DI ZONA.DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral