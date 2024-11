Quotidiano.net - Valencia, Mazón a pranzo durante l’alluvione. Decine di migliaia in piazza: “Vattene”. Re Felipe VI martedì torna nella regione

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 9 novembre 2024 - Carlossempre più nel mirino delle proteste.didi persone sono scese inoggi aper protestare contro la cattiva gestione della tragedia del 29 ottobre. Il governatore della Comunità Valenziana era già sotto accusa per aver perso molto tempo nel diffondere le allerte, tanto che in un video lo si vedeva minimizzare l'impatto della Dana, e ancor prima, quando dopo il suo insediamento chiuse l'Unitàna di emergenza, l'ente incaricato di fornire una risposta rapida e coordinata in caso di gravi eventi atmosferici e meteorologici. epaselect epa11712022 A person takes cell phone pictures from a balcony as thousands of people take part in a protest to call for the resignation of's regional government due to the management of the floods inprovince, in, Spain, 09 November 2024.