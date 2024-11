Liberoquotidiano.it - Un colpo alla nuca, 18enne in fin di vita: Napoli sotto choc, scoppia l'inferno in ospedale

Un ragazzo di 18 anni ferito è stato trasportato intorno alle 5 di questa mattina al pronto soccorso dell'Pellegrini di. Il diciottenne, che è in gravi condizioni e in pericolo di, era stato ferito da colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione, il ferimento è accaduto in zona Tribunali. Indaga la Squadra Mobile della polizia. La polizia è giunta sul posto, si sono registrati momenti di tensione all'interno del nosocomio all'arrivo di familiari e conoscenti della vittima. Da quanto si apprende è emerso che il diciottenne, poco prima delle 5 del mattino è stata ferito in circostanze ancora da accertare in via Tribunali. Emente torna quanto accaduto il 27 ottobre scorso quando un ragazzo di soli 20 anni è stato colpitoa Chiaiano mentre era in auto: si è salvato miracolosamente.