Truffe, giro di vite dei carabinieri: denunciate tre persone

Fermo, 9 novembre 2024 – Ancora una serie di attività investigative deidi Fermo che hanno portato alla denuncia di treall’autorità giudiziaria per truffa. Montegranaro i militari dell’Arma, al termine degli accertamenti avviati a seguito della querela sporta da un uomo del posto, hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica un 44enne italiano, attualmente residente in Olanda. L’autore della truffa, come accertato anche mediante l’analisi della documentazione bancaria, aveva inviato alla vittima una mail ingannevole, pubblicizzando la vendita di toner ricondizionati a costi molto ridotti, ottenendo così la somma di circa 100 euro per l’acquisto del prodotto, senza mai spedire la merce.Anche a Pedaso i, al termine degli accertamenti avviati a seguito della querela della titolare di una nota rivendita ottica di Altidona, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 29enne maceratese, resosi autore di una truffa.