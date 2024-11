Secoloditalia.it - Suicidio 15enne a Enna, il procuratore dei minori agli amici di Larimar: “Chi sa parli, tuteleremo chiunque”

“Mi rivolgo ai più giovani,, ai compagni diAnnaloro. Chi sa qualcosa. Abbiamo già sentito molti ragazzi, tra i suoi. Ma se c’è qualcuno che sa qualche particolare che, a suo modo di vedere, può essere insignificante, o se ha paura, ce lo venga a dire. Noi. Perché consideriamo la tutela del minore come faro che indirizza il nostro operato”. A lanciare l’appello accorato, in un colloquio con Adnkronos, è ildeidi Caltanissetta, Rocco Cosentino che coordina le indagini suldella studentessa. Che martedì si è tolta la vita impiccandosi con una corda a un albero del proprio giardino, a Piazza Armerina, piccolo centro dell’ennese., il: “sa, lo”“Non abbia timore di presentarsi, per renderci edotti di particolari che conosce sulla vicenda che per noi potrebbero essere importanti, anzi direi fondamentali.