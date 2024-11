Calciomercato.it - Serie A, Gotti è solo il primo: quanti esoneri nella pausa Nazionali

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il punto della situazione nel massimo campionato. Sono diversi i tecnici che rischiano dopo questo turno, che porterà allaper leLa dodicesima giornata diA ha avuto inizio già giovedì e si chiuderà con la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte. A San Siro si giocherà quindi il big match che metterà di fronte le prime della classe.Traballa la panchina diA, altro esonero dopo(LaPresse) – Calciomercato.itQuesto turno, dunque, ci dirà molto per quanto riguarda i piani alti della classifica, ma anche la zona retrocessione. Poi, chiaramente, da lunedì, con lo stop per le, sarà tempo di bilanci e riflessioni per tutti. La lunga, d’altronde, è solitamente sfruttata anche per dei cambi in panchina. Fino a qualche giorno fa si vociferava di un Fonseca in discussione, ma è evidente che ogni rumors è stato spazzato via completamente con la vittoria al Bernabeu, ma non mancano gli allenatori in bilico.