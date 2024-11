Ilrestodelcarlino.it - Sequestro alla mostra di Sgarbi: “Pala d’altare rubata 40 anni fa”. C’è un’inchiesta per ricettazione

Ferrara, 9 novembre 2024 – Manco il tempo di godersi la fresca nomina a presidente della Fondazione Ferrara Arte, che su l’ex sottosegretarioCultura Vittoriopiomba una nuova grana (dopo le inchieste per esportazione illecita di Imperia e di riciclaggio di Macerata). Il vulnus ora ruota attorno al Compianto sul Cristo morto, una(118 per 86,5 cm) griffata nella metà del XVII secolo, copia inedita dal pittore ferrarese GiovBattista Benvenuti, detto Ortolano. La quale era stata appiccicata nella sala 9 dizzo dei Diamanti in occasione della’Il Cinquecento a Ferrara: Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’, organizzata da, e inaugurata il 12 ottobre. Peccato che quel dipinto – presente nel catalogo e proveniente dcollezione Cavallini-che ne rivendica la proprietà –, sia stato sequestrato e portato a Roma tre giorni prima, il 9, dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio.