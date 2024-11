Donnaup.it - Schiacciate di cavolfiore al forno, semplici, gustose e leggere!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Ledisono un piatto facile da preparare e utile sotto vari aspetti.Ti possono risolvere il dubbio su cosa fare come secondo a tavola o cosa offrire agli ospiti come antipasto. Oppure, cosa da non sottovalutare, costituiscono un buon modo per far mangiare ila chi solitamente storce il naso solo a sentirlo nominare!Ve le proponiamo alma nulla vieta di farle anche fritte in padella.Ecco la ricetta.dial, ricettaIngredienti, 500 g;Parmigiano grattugiato, 50 g;Uova, 1;Pangrattato, 4 o 5 cucchiai;Sale, un pizzico (non salate molto perché c’è il parmigiano);Prezzemolo (tritato, quanto basta);Olio evo.PreparazioneOccupatevi del. Passate velocemente sotto l’acqua corrente, tagliatelo a pezzetti e sbollentatelo a fiamma medio alta per una 10na di minuti.