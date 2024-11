Lanazione.it - Sanlorenzo avanti tutta. Nuovi numeri da record per l’eccellenza nautica

Ricavi netti in crescita e un costante incremento confermano l’aziendache ha il suo quartier generale a Ameglia tra le eccellenze dellada turismo a livello internazionale. Il consiglio di amministrazione ha appena approvato le informazioni finanziarie al 30 settembre che hanno evidenziato ricavi netti 669 milioni di euro dalla vendita diyacht. Il livello più alto di sempre grazie ad un incremento di 355 milioni nel Q3. In aggiunta, Swan ha contribuito per 17,6 milioni di euro nei due mesi di consolidamento dall’acquisizione di inizio agosto. A livello geografico emerge un rimbalzo rilevante dell’area Americhe (+39%), il forte sviluppo continuativo dell’area MEA (+80%), ed una buona performance dell’area APAC (+17%). L’Europa registra un dato in flessione (-9%) anche dovuto a una base di comparazione sfidante vista la crescita particolarmente elevata (+38%) del 2023.