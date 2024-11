Real Madrid Ancelotti e gli infortuni | Non possiamo farci nulla fino a Natale bisogna arrangiarsi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Iltorna alla vittoria con quattro gol all’Osasuna, ma Carloperde nel giro di pochi minuti Militao, Rodrygo e Vazquez. Preoccupa in maniera particolare l’o occorso al difensore brasiliano, che potrebbe anche lui aver patito la rottura del crociato. “Ad oggi non c’è niente da fare, faremo delle valutazioni nei prossimi mesi, adesso non si può fare– commenta il tecnico –alla sosta didobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Oggi ha giocato Valverde da esterno e ha fatto bene, Asencio ha fatto il centrale: questo calendario esigente permette ai giocatori appena di riposare ma è un problema generale, non solo nostro”.e gli: “Non” SportFace.