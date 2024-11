Ilrestodelcarlino.it - Presidio Anpi, Schlein: “Bologna non merita le manifestazioni di estrema destra”

, 9 novembre 2024 – La giornata dellesi è aperta coldelle 11.30 in piazza del Nettuno, promosso dall’in segno di protesta verso il corteo di Rete dei patrioti e Casapound delle 14. In questi giorni di 80 anni fa (7 novembre 1944) avveniva la battaglia di Porta Lame, conosciuta perlopiù come il più grande scontro militare in ambito cittadino della Resistenza. Oggi i tempi sono cambiati e lo scontro avviene nelle piazze, col dialogo e, per fortuna, in modo non armato. In ogni caso, gli attacchi - solo di tipo verbale - ci sono stati. Tra le bandiere dell’, è presente Elly, segretaria nazionale Pd. “Necessario ribadire i valori della nostra Costituzione: libertà, giustizia sociale, solidarietà – sottolinea la segretaria del Pd –.nonledella, che si abbatte sempre sulle persone più fragili”.