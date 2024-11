Laprimapagina.it - Perugia. Baracconi prorogati fino a domenica 17 novembre

I tradizionali “” rimarranno aper un’altra settimana. La manifestazione, infatti, in origine previstaal 10, è stata prorogata17. Si comunica ai cittadini, inoltre, che10l’attività del Luna Park sarà sospesa (come da ordinanza sindacale 2802 dell’8.11.2024) dalle 10 alle 18.30, come chiesto dalla Questura per rilevanti motivi di ordine pubblico, per la concomitanza con l’incontro di calcio-Ternana.