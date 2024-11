Cityrumors.it - Napoli scende in piazza contro la violenza: “Adesso basta”

Istituzioni, associazioni e società civile sono scese in strada dopo i gravi e ripetuti fatti di sangue che hanno riguardato, negli ultimi giorni, ragazzi giovanissimiA poche ore dall’ennesimo episodio diconsumatosi nella notte aai danni di un diciottenne, alcune centinaia di persone, circa 300, si sono ritrovate indel Gesù per aderire all’assemblea pubblica promossa nei giorni scorsi da Libera Campania in collaborazione con l’Arcidiocesi di. Una risposta immediata della gente comuneil dilagare delladi strada. Una manifestazionele troppe morti tra i giovanissimi – Cityrumors.it – Ansa foto La città dipurtroppo è sempre andata sulle pagine della cronaca dei giornali per episodi die criminalità, ma la spirale di, il più delle volte davvero gratuita, che ha avvolto il capoluogo partenopeo negli ultimi tempi fa paura e costringe a fare più di una riflessione.