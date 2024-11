Malagò | Atp Finals di Torino un successo perché anni fa si organizzarono le Olimpiadi invernali

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Giov, presidente del Coni, è intervenuto in videocollegamento al Forum del Turismo in svolgimento a Firenze, sostenendo che sport e turismo debbano andare d’accordo: “I grandi eventi sono acceleratori nel fare le cose e in questo senso saranno ledi Milano-Cortina. Oggi ad esempio si fanno le Atpdiche sono uno straordinariosifa ledi“.“I quattro presidenti di Regione legati al progetto di Milano-Cortina, sanno bene che la mia idea sarebbe di legare l’assessorato del Turismo a quello dello Sport. All’inizio mi prendevano per matto, poi mi hanno dato ragione – ha proseguito, per poi concludere – Sul turismo possiamo migliorare i numeri straordinari che abbiamo nel nostro Paese grazie alle opere infrastrutturali fatte proprio per i grandi eventi sportivi“.