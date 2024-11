Gaeta.it - La Madonna di San Simone: il capolavoro di Barocci in mostra a Palazzo Marino a Milano

In un evento culturale di grande spessore,, sede del Comune di, ospita 'Lacon il bambino e i santie Giuda', meglio conosciuta come 'Ladi San', uno dei capolavori più emblematici del Rinascimento italiano. Questo dipinto, realizzato da Federicotra il 1566 e il 1567, sarà esposto dal 4 dicembre al 12 gennaio 2025, offrendo a milanesi e turisti l'opportunità di ammirare una delle opere più significative della storia dell'arte. Proveniente dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, l'opera non solo rappresenta una testimonianza della maestria dell'artista, ma incarna anche le emozioni e le spiritualità del periodo rinascimentale.Federicoe il suo legame con il classicismoFederico Fiori, noto come, nacque a Urbino nel 1533 e morì nel 1612.