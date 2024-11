Secoloditalia.it - La lezione di Meloni alla sinistra in panico per Trump: il punto non è cosa faranno gli Usa, ma cosa l’Europa deve fare per se stessa

Latra i banchi del Parlamento, esattamente come quella che ne riecheggiarmi e gesta sui giornali del mainstream, dimostra di non aver ancora capito che urlare al pericolo di un fascismo di ritorno, in casa come oltreoceano, è un boomerang dagli effetti devastanti. Eppure, dopo le ultime elettorali in Italia e, con proporzioni ed effetti chiaramente diversi, dopo la vittoria plebiscitaria di Donaldnegli Usa, di cartine di tornasole sotto il naso ne hanno avute tante, e tutte assolutamente significative. Eppure, ancora una volta, ci vogliono Mario Draghi e la premierper chiarire come stanno le cose e smorzare i solitirmismi deliranti dal ciclico ritorno che, immancabilmente, a ogni nuova affermazione dell’avversario politico in campo, scattano come un riflesso di Pavlov.